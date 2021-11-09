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Gündem İzmir'de rüşvet operasyonu
Gündem

İzmir'de rüşvet operasyonu

İzmir'de rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 11:59:00 -
İzmir'de rüşvet operasyonu

İzmir'de rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Kemalpaşa Belediyesi personelinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı vatandaşlardan rüşvet alındığına dair şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yapı Kontrol Müdürü, İmar Müdürü ve bu birimlerde görevli memurların da aralarında bulunduğu 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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