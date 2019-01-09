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İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında

İzmir'de bir doktor tarafından muayene esnasında gizlice çekilen çok sayıda kadının görüntüsü, Rusların kurduğu bir sitede paylaşıldı. Bir ihbar sonrası araştırma yapan bir gazeteci, her şeyden habersiz olan kadınlardan birine ulaşınca skandal ortaya çıktı. Kadınların görüntüsünü çektiği belirlenen sapık doktor gözaltına alındı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:36
İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Rusların kurduğu ünlü sözde arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri çekti.

Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede göğüs muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının doktor tarafından üzerindeki ya da masa üstündeki gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.

Sapık doktor da görülüyor

18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok sayıda +18 içerikli hesaplar da yer alıyor.

Yabancı rumuz kullanan kişi tarafından yapılan paylaşımlarda görüntüleri çeken doktorun da karelere yansıması, görüntülerin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiği ihtimalini de akıllara getiriyor.

Mağdur kadınlardan biri şikayetçi oldu

Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşan muhabirimiz, mağdurun olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrendi. Geçtiğimiz cuma günü görüntüsü paylaşılan ve daha sonra silinen kadın durumu öğrenince Yeşilyurt'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek doktor E.B.Ç'den şikayetçi oldu. Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikayeti sonrası Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç gözaltına alındı. E.B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevkedildi.

Hastaneden açıklama geldi

Bu arada konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada,"Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:36
  1. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
  2. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
  3. soruşturma
  4. göğüs muayenesi
  5. İzmir
  6. gizli görüntü

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