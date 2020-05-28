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Aktüel

İzmir’de pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:26:04 -
İzmir’de pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Reis Mahallesinde bulunan bir pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre S.P. isimli şahıs Özcan Ö.’ye (37) araç içerisinden ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Karın bölgesine isabet eden saçmalardan dolayı ağır yaralandığı tespit edilen Özcan Ö., sağlık ekipleri tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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