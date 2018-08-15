İzmir'de PKK'lı öğretmenlere polis baskını!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK silahlı terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen aralarında öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE PAYLAŞIMLAR

Şüphelilerin, Facebook, Twitter, çeşitli forum ve bloglar v.b. sosyal paylaşım siteleri üzerinden kitlesel ve örgütsel şiddet içerikli eylemler başta olmak üzere, her türlü etkinlik ve faaliyetlere çağrı yaptığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, fikir ve ideolojisini benimseyip faaliyet yürüten terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

ÖRGÜTE SAHİP ÇIKTILAR

Şüphelilerin, terör örgütü ve devamı niteliğinde olan terör örgütlerinin ideolojisi doğrultusunda, terör örgütleri adına açık alanda faaliyet gösteren tüm yapılanmaları ile terör örgütlerine ait internet sitelerini birebir takip ettikleri saptandı. Şüphelilerin, terör örgütleri içerisinde silahlı olarak faaliyet göstermekte iken girdikleri silahlı çatışmalar neticesinde ölü ele geçen örgüt mensuplarına ve terör örgütlerinin sözde kurucularına sahip çıktıkları, yaptıkları yorumlar ile silahlı mücadeleyi savundukları, kamuoyunu yanlış bilgilendirdikleri tespit edildi.

2'Sİ ÖĞRETMEN 3 ŞÜPHELİ

Güvenlik güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik yapılan tüm operasyonları eleştirerek, operasyonların tüm sorumlusu olarak güvenlik güçlerini sorumlu olarak göstermeye çalışan aralarında 2 öğretmenin de bulunduğun 3 şüpheli hakkında İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

GÖZALTI KARARI

M.E., Ö.E. ve T.A. isimli 3 şüpheli hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' ve 'Suç ve suçluyu Övmek' suçlarından gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.