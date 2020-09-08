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Aktüel İzmir'de otomobilin otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında
Aktüel

İzmir'de otomobilin otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-09-08 19:47:57 -
İzmir'de otomobilin otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin, otoparkta bekleyen kadına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki otobüs terminalinin otoparkında, otomobilin çarpması sonucu bir kadın yaralandı.

Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan kadının bacağında kırık oluştu.

Gözaltına alınan otomobil sürücünün ifadesinde, yanlışlıkla gaza bastığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise sürücünün otomobilini, otoparkta bekleyen kişilerin üzerine sürdüğü, 3 kişinin kazayı kıl payı atlattığı, kadının ise çarpmanın etkisiyle havaya fırladığı görülüyor.

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