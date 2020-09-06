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Aktüel İzmir'de orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

İzmir'de orman yangınına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:18:16 -
İzmir'de orman yangınına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçede Poyracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve 2 dozerle yangını söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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