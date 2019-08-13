0553 313 94 23

İzmir’de orman yangını

İzmir’in Bayındır ilçesinde bir zeytinlikte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

13 Ağustos 2019 Salı 17:23
İzmir’de orman yangını

İzmir’in Bayındır ilçesinde bir zeytinlikte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.


Bayındır’ın kırsal bölgesinde bir zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevler, bölgeyi etkisi altına aldı. İhbarla birlikte harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 helikopter, 21 arazöz, 5 dozer ve 150’den fazla personelle yangına müdahale ediyor. Yanan alanın büyük miktarında zeytin ağaçlarının olması nedeniyle yoğun ve siyah bir duman tabakası oluştuğu ifade edilirken, yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 17:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailli milyarder Gine'deki rüşvet suçlamasıyla yargılanacak
    1. İsrailli milyarder Gine'deki rüşvet..
    2. KKTC Engelliler Dayanışma Derneğinden..
    3. İstanbul trafiğine Süper Kupa finali..
    4. Evlatlık olduğunu öğrenen genç dehşet..
    5. Bartın’da sahillerde boş yer kalmadı
    6. Frank Lampard: “Kulüp için çok önemli..
    7. Ak Partili Mehmet Ali Şahin’den Ali..
    8. Temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş..
    9. Çocuklarımızı sosyal medyanın..
    10. Boru patladı, su metrelerce yükseğe..
    11. İskenderun Körfezi'nde yunuslar..
    12. İsrailli milyarder Gine'deki rüşvet..
    13. Bakanı taşıyan uçağa taciz! Rus savaş..
    14. Umut Meraş tercihini Fransa'dan yana..
    15. Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Ceferin..
    16. Darende’de Kurban Bayramı coşkusu
    17. Bursa'daki orman yangını
    18. Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni
    19. Kardeşini öldürüp intihar girişiminde..
    20. Giresun'da silahlı kavga: 1 ölü
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı