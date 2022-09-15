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Yerel İzmir'de orman yangını
Yerel

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 14:26:00 -
İzmir'de orman yangını

İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı.

Yangın, saat 12.40'ta, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Foça Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankerinin gönderildiği bölgede havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı. (İLKHA)

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