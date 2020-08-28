  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de öldürülen kadınlar anısına park açılışı yapıldı
Aktüel

İzmir'de öldürülen kadınlar anısına park açılışı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:54:23 -
İzmir'de öldürülen kadınlar anısına park açılışı yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, Ordu'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir ile İzmir'de silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden Fatma Akta ve Habibe Çevik kardeşlerin adlarının verildiği iki parkın açılışı yapıldı.

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen programa, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, öldürülen Fatma Akta'nın kızı Figen Akta ile diğer ilgililer katıldı.

Figen Akta, annesinin mezarının başında ona mutlu olacağına ve ayakta duracağına dair söz verdiğini belirtti.

Programa telefonla bağlanan Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir de "Çocuğumuzun adının yaşatılması adına yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza, parkın yapımında katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de Ceren Özdemir, Fatma Akta ve Habibe Çevik'in adlarını yaşatmak istediklerini kaydetti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da 2 parkın açılışının, Ceren Özdemir ile Fatma ve Habibe kardeşlerin isimlerinin ölümsüzleştirilmesi ve kadın cinayetlerine dikkat çekilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Eşitlik mücadelesinin birlikte yükseltilmesi gerektiğine işaret eden Nazlıaka, "Bu ülkede yaşayan her kadınla ilgili kendimizi çok yoğun bir sorumluluk altında hissediyoruz. Ev ev dolaşıp kadınlara sahip oldukları hakları anlatacağız." diye konuştu.

Konuşmaların parkların açılışı yapıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir
Ekonomi

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgazın keşfedilmesinin diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini belirten Altın Madencileri Derne..
Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...
Dünya

Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Doğu Akdeniz konusunda tü..
Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü
Gündem

Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü

yeniakit.com.tr’de Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, FOX TV'den ayrıla..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı