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Eğitim İzmir'de okullar tatil mi? | İzmir'de okullar tatil mi olacak?
Eğitim

İzmir'de okullar tatil mi? | İzmir'de okullar tatil mi olacak?

İzmir'de okullar tatil mi son dakika | İzmir 6,5 şiddetinde depremle sarsıldı. Merkez üstü Seferihisar açıkları olan depremde can ve mal kayıpları yaşandı. Enkazdan son açıklamalara göre 100 kişi kurtarıldı. İzmir'de bir taraftar zamana karşı mücadele verirken bir yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. İzmir'de yaşayanlar okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. İzmir'de okullar tatil mi edildi?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:47:00 -
İzmir'de okullar tatil mi? | İzmir'de okullar tatil mi olacak?

İzmir’de okullar tatil mi? | İzmir 30 Ekim Cuma günü 14.51’de 6,6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Deprem can ve mal kayıplarına yol açtı. Vatandaşlar bölgede okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Ocak 2020’de yaşanan Elazığ depreminde okullar bir süreliğine eğitime ara vermişti. Peki, İzmir’de okullar tatil olacak mı?

İzmir'de okullar tatil mi? | İzmir'de okullar tatil mi olacak?

İzmirli vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Bilindiği gibi koronavirüs salgını sebebiyle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. İzmir’de deprem sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Ziya Selçuk, “İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için” dedi.

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