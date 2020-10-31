İzmir’de okullar tatil mi? İzmir’de okullar kaç gün tatil?
İzmir'de okullar tatil mi? İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 28 kişi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye İzmir’deki depremin yaralarını sarmaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığından İzmir’deki eğitime ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki İzmir’de okullar tatil mi? İzmir’de okullar kaç gün tatil?
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 28’e yükselirken, yaralılar sayısı da 885 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de depremde yıkılan binaların yerine çok acil konutların yapılacağının müjdesini verdi. Deprem sonrası İzmir’deki okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil olup olmayacağına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından İzmir ili genelinde eğitime 1 hafta ara verildiğini Bakan Selçuk açıkladı.