İzmir'de okullar ne zamana kadar tatil edildi?

Depremle sarsılan İzmir'de okulların tatil edilip edilmeyeceği veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, can ve mal kaybının olduğu İzmir'deki okulların durumuyla ilgili son dakika kararı aldıklarını açıkladı.

İzmir'de okullar ne kadar tatil edildi?

Milli Eğitim BakanI Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını duyurdu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Selçuk, İzmir'deki okullarla ilgili alınan kararı şu sözlerle duyurdu: "Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün depremin hemen ardından yaptığı açıklamada "#İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için..." ifadelerine yermişti.