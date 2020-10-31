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Eğitim İzmir'de okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

İzmir'de okullar ne zaman açılacak?

İzmir'de okullar kaç gün tatil? | Koronavirüs salgını sebebiyle kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacak. Ancak İzmir’de 6,6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Depremde can kayıplarımız oldu. Hal böyle olunca yaralarına saran İzmirliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyordu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan haber geldi. Peki, İzmir’de okullar ne zaman açılacak? | İzmir’de okullar hangi gün açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:37:00 -
İzmir'de okullar ne zaman açılacak?

İzmir’de okullar ne zaman açılacak? | İzmir’de şiddetli bir deprem meydana geldi. Yıkılan 17 binada arama kurtarma çalışmaları başladı. 8 binada çalışmalar sona erdi. 9 binada ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İzmir’de yaşayanlar ise okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, İzmir’de okullar ne zaman açılır?

İzmir'de okullar ne zaman açılacak?

Pek çok kişi İzmir’de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir’e eğitime ara verildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, “İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız" dedi.

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