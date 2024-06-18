  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir'de naylon fatura ve vergi kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi yakalandı
Yerel

İzmir'de naylon fatura ve vergi kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 16:50:00 -
İzmir'de naylon fatura ve vergi kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi yakalandı

İzmir'de naylon fatura hazırlayan ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de naylon fatura hazırlayan ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 12 milyon 703 bin 425 lira değerinde 728 sahte fatura kestikleri belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de faaliyet gösteren şirket yetkilileri ve bağlantılı olduğu kişiler aracılığıyla naylon/sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı ve bu yol ile devleti zarara uğrattığı tespit edilen 3 şüpheliyi belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

728 sahte fatura
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 milyon 703 bin 425 lira değerinde 728 sahte fatura, farklı şirketlere ait 12 adet kaşe, toplam 367 bin 500 TL bedelli 23 adet senet, 1 adet pos makinesi, 9 adet sevk irsaliyesi, muhtelif not kâğıtları ve dokümanlar ile 5 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet harddisk ve 1 adet USB bellek ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 29 kişi yakalandı
Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 29 kişi yakalandı

Yerel

Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 29 kişi yakalandı

Başkomiser Volkan operasyonu: Yaşlı adamın ziynet eşyalarını çaldı
Başkomiser Volkan operasyonu: Yaşlı adamın ziynet eşyalarını çaldı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkomiser Volkan operasyonu: Yaşlı adamın ziynet eşyalarını çaldı

Piyasa değeri 500 milyon lira… Polisten o bölgeye operasyon...
Piyasa değeri 500 milyon lira… Polisten o bölgeye operasyon...

Gündem

Piyasa değeri 500 milyon lira… Polisten o bölgeye operasyon...

7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon! 18 kişilik çete çökertildi
7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon! 18 kişilik çete çökertildi

Yaşam

7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon! 18 kişilik çete çökertildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23