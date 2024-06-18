İzmir'de naylon fatura ve vergi kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi yakalandı

İzmir'de naylon fatura hazırlayan ve vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 12 milyon 703 bin 425 lira değerinde 728 sahte fatura kestikleri belirlendi.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de faaliyet gösteren şirket yetkilileri ve bağlantılı olduğu kişiler aracılığıyla naylon/sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı ve bu yol ile devleti zarara uğrattığı tespit edilen 3 şüpheliyi belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler kıskıvrak yakalandı.



728 sahte fatura

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 milyon 703 bin 425 lira değerinde 728 sahte fatura, farklı şirketlere ait 12 adet kaşe, toplam 367 bin 500 TL bedelli 23 adet senet, 1 adet pos makinesi, 9 adet sevk irsaliyesi, muhtelif not kâğıtları ve dokümanlar ile 5 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet harddisk ve 1 adet USB bellek ele geçirildi.



Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



