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Aktüel

İzmir’de LGS için zabıtalardan gürültü uyarısı

İzmir’in Buca ilçesinde zabıta ekipleri, binlerce öğrencinin lise sınavı için ter dökeceği LGS öncesi ilçede gürültü oluşmaması için alarma geçti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:57:05 -
İzmir’de LGS için zabıtalardan gürültü uyarısı

İzmir’in Buca ilçesinde zabıta ekipleri, binlerce öğrencinin lise sınavı için ter dökeceği LGS öncesi ilçede gürültü oluşmaması için alarma geçti. Zabıta ekipleri, yüksek ses oluşturabilecek unsurları uyarırken, vatandaşlara sessizlik çağrısı yapıldı.


Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon öğrencinin hafta sonu ter dökeceği Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi gürültü önlemi aldı.


20 Haziran Cumartesi günü saat 09.30’da başlayacak sınav öncesi kent genelinde sessizlik sağlanması için çalışma başlatan ekipler, sınavlardan bir gün önce Buca’daki okulların çevresinde bulunan gürültü unsurlarını tespit etti. İnşaat alanları gibi yüksek ses oluşturabilecek unsurlar ekiplerce uyarıldı.


Özellikle okul çevresinde ikamet eden vatandaşların yüksek sesli faaliyetlerden uzak durmaları için sosyal medya üzerinden “Sınav günü sessizlik günü” mesajıyla çağrıda yapıldı.

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