İzmir'de korkutan yangın
İzmir Seferihisar'da bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Düzce mevkisindeki yer yer ağaçların bulunduğu makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı. Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaması için çalışma yürütülüyor.