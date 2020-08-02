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Aktüel

İzmir'de korkutan yangın

İzmir Seferihisar'da bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:19:00 -
İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Düzce mevkisindeki yer yer ağaçların bulunduğu makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı. Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaması için çalışma yürütülüyor.

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