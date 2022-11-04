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Dünya İzmir'de korkutan deprem!
Dünya

İzmir'de korkutan deprem!

İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 03:52:00 -
İzmir'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan deprem açıklamasında, İzmir'in Buca ilçesi merkezli derinliği 4.5 km olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden ve illerden de hissedildi.

AFAD sitesinde yer aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

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