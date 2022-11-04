İzmir'de korkutan deprem!
İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan deprem açıklamasında, İzmir'in Buca ilçesi merkezli derinliği 4.5 km olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden ve illerden de hissedildi.
AFAD sitesinde yer aldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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