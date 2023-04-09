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Yerel İzmir'de korkunç cinayet! 22 yaşındaki genç iş yerinde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Yerel

İzmir'de korkunç cinayet! 22 yaşındaki genç iş yerinde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Yeniakit Publisher
2023-04-09 12:31:00 -
İzmir'de korkunç cinayet! 22 yaşındaki genç iş yerinde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

İzmir'de kan donduran bir olay yaşandı. Bir eğlence merkezinde çalışan 22 yaşındaki genç adam kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş halde arkadaşları tarafından bulundu. Olayla ilgili güvenlik kameralarına el konuldu.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi çalıştığı iş yerinde kalbinden bıçaklanmış halde bulundu.

Alsancak semtinde bulunan bir eğlence merkezinde garson olarak çalıştığı öğrenilen E.Y (22), işletmenin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı.

Arkadaşları tarafından bulunan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalbinden bıçaklandığı belirlenen E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
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