İzmir'de korku dolu anlar! Makilik alandaki yangın yerleşim yerine yaklaştı
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda başlayan yangın yerleşim yerine yaklaştı.
Rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan alevler yerleşim yerine yaklaşınca, tehdit altındaki vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.,
Yangın gece saatlerinde ilçeye bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bulunan Bimeyko Sitesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerinin yakınına sıçrayınca sitedeki vatandaşlar panik yaşadı.
Öte yandan sitenin tedbir amacıyla tahliye edildiği de öğrenildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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