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Aktüel İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu
Aktüel

İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 09:43:00 -
İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında çalışma başlattı.

Çalışma sonucu toprağa gömülü kız çocuğu cesedi bulundu. Cenazenin, C.D'ye (16) ait olduğu belirlendi.

C.D'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayla ilgili S.Ö'yü (22) gözaltına aldı.

C.D'nin ölümüne ilişkin bir kişinin arandığı öğrenildi.


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