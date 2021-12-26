İzmir'de kazanan yok!
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. İzmir ekibinin golü Rassoul'ün kendi kalesine attığı golle gelirken, Adana Demirspor'un golünü Balotelli kaydetti.
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. İzmir ekibinin golü Rassoul'ün kendi kalesine attığı golle gelirken, Adana Demirspor'un golünü Balotelli kaydetti.
Göztepe Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
İzmir ekibini golü Rassoul'ün kendi kalesine attığı golle geldi.
Adana Demirspor'un golünü ise Balotelli kaydetti.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor 30, Göztepe ise 15 puanla ligin ilk yarısını tamamladı..