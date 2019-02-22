İzmir'de kazanan Trabzonspor





İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, ligde 2 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hugo Rodallega'nın golüyle 1-0 üstün tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda Deniz Kadah'ın penaltıdan bulduğu gole engel olamadı. Ancak 2 dakika sonra Abdulkadir Parmak'ın golüyle tekrar üstünlüğü ele geçiren bordo-mavili ekip, Kadu'nun kendi kalesine attığı golle müsabakayı 3-1 kazandı.

Ligde Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetlerinin ardından sahadan galibiyetle ayrılan bordo-mavili ekip, deplasmanda ise 3 maç sonra 3 puana ulaştı. Puanını 36'ya çıkaran Trabzonspor, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.





- Göztepe kazanamıyor





Ligin ikinci yarısında 6. maçında 5. kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Göztepe, haftayı 25 puanla kapattı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu hafta alınacak sonuçlara göre düşme hattına gerileme ihtimali bulunuyor.





- Rodallega'nın 12. golü





Göztepe karşısında takımını 1-0 öne geçiren Hugo Rodallega, bu sezon 12. golüne imza attı.

Golcü oyuncu ligin ikinci devresinde MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçlarının ardından 3. golünü kaydetti.





- Abdulkadir Parmak'ın 2. golü





Bu sezon takımının 1-0 geride olduğu Demir Grup Sivasspor maçında takımının beraberlik golünü kaydeden Abdulkadir Parmak, Göztepe karşısında da takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

Trabzonspor'da uzatma bölümünde oyuna dahil olan 20 yaşındaki Murat Cem Akpınar ile 19 yaşındaki Ali Osman Karnapoğlu, kariyerlerinde ilk kez Süper Lig maçına çıktı.





- Göztepe ilk kez penaltıdan gol attı





Bu sezon 2. kez penaltı kazanan Göztepe'de Deniz Kadah penaltıdan gol atan ilk sarı-kırmızılı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte Celso Borges Galatasaray maçında bir penaltı vuruşundan faydalanamamıştı.





- Göztepe taraftarlarından protesto





Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzonspor'un son golünden sonra kendi oyuncularını protesto etti ve teknik direktör Kemal Özdeş aleyhinde tezahürat yaptı.

Trabzonsporlu taraftarlar ise maçın bitiminde ilk önce Göztepe lehine tezahürat yaptıktan sonra bordo-mavili takımı tribüne çağırdı.



