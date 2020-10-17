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Aktüel İzmir'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu
Aktüel

İzmir'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:42:11 -
İzmir'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu.

Ödemiş'te sürücü kursunda eğitmenlik yapan Ali İlker Gülseren'den (36) haber alamayan ailesi, dün kayıp ihbarında bulundu.

Gülseren'in arazisinin bulunduğu Mescitli Mahallesi Yılancı mevkisinde yürütülen arama çalışmasında, bir su kuyusunda inceleme yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin vinçten sarkıtılan halat yardımıyla indiği kuyuda Gülseren'in cesedine ulaşıldı.

Darp ya da ateşli silah yaralanması izine rastlanmayan ceset, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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