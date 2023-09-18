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Yaşam İzmir'de kanlı kavga: 1 ölü
Yaşam

İzmir'de kanlı kavga: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-09-18 09:22:00 -
İzmir'de kanlı kavga: 1 ölü

İzmir’de çıkan kavgada 18 yaşında bir genç hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, B.A. (33) ile Baran Çatalbaşoğlu (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, bıçakla Çatalbaşoğlu'nu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darp sonucu yaralanan B.A. ise İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Buradan Ege Üniversitesi Hastanesine sevk ediler B.A, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

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