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Aktüel

İzmir'de kanala devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:42:50 -
İzmir'de kanala devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kanala devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kent merkezinden ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan 35 TMK 37 Murat Gölgelikaya (51) yönetimindeki kamyon, Yeniköy Mahallesi Küsküt mevkinde yol kenarındaki kanala devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine giden 112 Acil Servis ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gölgelikaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

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