  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü!
Gündem

İzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü!

İzmir'in Bornova ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 08:47:00 -
İzmir'de kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü!

Alınan bilgiye göre, Rahmi Koç'un (34) kullandığı 35 ATN 724 plakalı motosiklet, Ankara Caddesi’nde F.K'nin (61) kullandığı 35 AH 8738 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Koç’un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan F.K’nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23