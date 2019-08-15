İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve AraştırmaHastanesi’ nde bugün ameliyat oldu.Leo Bebeğin anne ve babası mutlul İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve AraştırmaHastanesi’ nde bugün ameliyat oldu.

İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve AraştırmaHastanesi’ nde bugün ameliyat oldu.Leo Bebeğin anne ve babası mutluluklarını doktorlarıyla paylaştı.

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