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Gündem İzmir’de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremde yıkılan bina var mı?
Gündem

İzmir’de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremde yıkılan bina var mı?

Son dakika haberi: AFAD’dan açıklanan son gelişmeye göre Ege Denizi İzmir Urla açıklarında saat 16.40'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü derinliği ise 5,18 kilometre olarak kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:00:00 - 2020-12-30 17:01:06
İzmir’de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremde yıkılan bina var mı?

Ege Denizi Urla açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 16.40'taki depremin büyüklüğü 4,3; derinliği ise 5,18 kilometre olarak kaydedildi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok.

 

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