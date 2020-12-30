İzmir’de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremde yıkılan bina var mı?
Son dakika haberi: AFAD’dan açıklanan son gelişmeye göre Ege Denizi İzmir Urla açıklarında saat 16.40'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü derinliği ise 5,18 kilometre olarak kaydedildi.
Ege Denizi Urla açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 16.40'taki depremin büyüklüğü 4,3; derinliği ise 5,18 kilometre olarak kaydedildi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok.