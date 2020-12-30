İzmir’de kaç şiddetinde deprem oldu? Depremde yıkılan bina var mı?

Ege Denizi Urla açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 16.40'taki depremin büyüklüğü 4,3; derinliği ise 5,18 kilometre olarak kaydedildi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok.