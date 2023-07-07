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Gündem İzmir'de İyi Parti'den aday olan Arzu Yıldırım, MHP'ye geçti
Gündem

İzmir'de İyi Parti'den aday olan Arzu Yıldırım, MHP'ye geçti

Yeniakit Publisher
2023-07-07 13:58:00 -
İzmir'de İyi Parti'den aday olan Arzu Yıldırım, MHP'ye geçti

14 Mayıs seçimlerinde İzmir İyi Parti 2. Bölge Milletvekili adayı olan Arzu Yıldırım, partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

İyi Parti'de milletvekili seçimi için yapılan temayül yoklamasında birinci sırada yer almasına karşın 3. sıradan aday gösterildiğini anlatan Yıldırım, "Son zamanlarda şahit olduklarım ve duyduklarım gerek vekillik gerekse Genel İdare Kurulu listelerinin liyakat esasına değil de maddi üstünlüklere göre belirlendiği yönündedir. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu söylenen, sosyal medyada küfürler savuran ve illegal işlerle bağlantılı olduğu söylenen kişilere kapılar sonuna kadar açılmıştır." ifadelerini kullandı.

"İyi Parti'de Ülkücüler sevilmez hatta her zaman dışlanır"

Eski partisine eleştiriler yönelten Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelinen noktada küresel çıkarların oyuncağı olmuş bir partinin içinde bulunmayacağımı geç de olsa anlamış bulunmaktayım. Bir hayalin peşine takılarak 2017 yılında gittiğim İyi Parti'de her şeyin bir kurgudan ibaret olduğunu anladım.

İyi Parti'de Ülkücüler sevilmez hatta her zaman dışlanır. Tüm Ülküdaşlarımdan, özellikle Genel Başkanım Devlet Bahçeli'den tüm kalbimle özür diliyorum. Yuvaya dönmekten son derece gururluyum. Yuvamda şehrimize, insanlarımıza hizmete devam edeceğim."

Veysel Şahin de MHP'nin Ülkücülerin baba ocağı ve de ana kucağı olduğunu kaydederek, Yıldırım'a "Yuvaya hoş geldin." dedi.
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