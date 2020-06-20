İzmir’de iptal edilen Yapı Kayıt Belgesi 2 bin 118 oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar barışı kapsamında İzmir’de 2 bin 118 Yapı Kayıt Belgesi’ni iptal etti. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmesine rağmen yıkılmayan yapıların sorumluları hakkında da işlem başlatan Bakanlık, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 81 ilde başlattığı imar barışı denetimleri devam ediyor. "Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma" projesi ile tüm şehirlerin 3 boyutlu dijital ikizini oluşturan bakanlık, sistemle imar barışına girmeyen yapıları tespit ediyor. Dijital ikizler ve imar denetçileri ile kaçaklara savaş açan bakanlık, kaçakların yoğun olduğu iller arasında yer alan İzmir’de çalışmalarını hızlandırdı. İzmir’de toplam 404 bin 26 Yapı Kayıt Belgesi’ni incelemeye alan Bakanlık, 2 bin 118 Yapı Kayıt Belgesi’ni iptal etti. Yıkımı yapılan yapılar ile yapılmayan yapıların yıkılmama gerekçeleri de açıklanarak, valiliğe iletilmesi için 30 ilçe belediye başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazı gönderildi. Bakanlık, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmiş olmasına rağmen yıkılmayan yapıların sorumluları hakkında da işlem başlatarak, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacak.

En çok kaçak Çeşme, Bornova ve Urla’da

İzmir’de en çok Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edildiği ilçelerin başında Çeşme, Bornova ve Urla yer alıyor. Bakanlık Çeşme’de 649, Bornova’da 452 ve Urla’da 336 Yapı Kayıt Belgesi’ni iptal etti. Diğer ilçelerde de denetimlerine devam eden Bakanlık, Buca’da 178, Menderes’te 94, Seferihisar’da 66, Kemalpaşa’da 39, Gaziemir’de 32, Dikili’de 26, Bayraklı ’da 25, Karabağlar’da 24, Karşıyaka’da 24, Narlıdere’de 21, Konak’ta 18, Karaburun’da 17, Aliağa’da 16, Çiğli’de 15, Foça’da 15, Ödemiş’te 13, Torbalı’da 12, Menemen’de 10, Selçuk’ta 10, Balçova’da 8, Güzelbahçe’de 6, Tire ‘de 5, Kiraz ‘da 4 ve Bayındır, Bergama ile Beydağ’da 1’er olmak üzere toplam 2 bin 118 Yapı Kayıt Belgesi’ni iptal etti.