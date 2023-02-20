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Yerel İzmir’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Yerel

İzmir’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:36:00 -
İzmir’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, 01.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Altınyol’da meydana geldi. İddiaya göre, Konak istikametinden Karşıyaka istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FJA 904 plakalı hafif ticari araç ile Haşim Karakoyun (59) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Karakoyun metrelerce sürüklenirken, motosiklet alev topuna döndü. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan motoru söndürürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Karakoyun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Karakoyun’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, ismi öğrenilmeyen hafif ticari aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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