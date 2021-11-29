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Aktüel İzmir'de fırtına! Yayanın üzerine beton parçaları düştü
Aktüel

İzmir'de fırtına! Yayanın üzerine beton parçaları düştü

İzmir'de fırtına nedeniyle bir binadan aracın ve yayanın üzerine beton parçaları düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 12:04:00 -
İzmir'de fırtına! Yayanın üzerine beton parçaları düştü

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle tadilattaki bir binadan, seyir halindeki bir aracın ve kaldırımdaki yayanın üzerine beton parçası düştüğü anlar güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

İsmet Kaptan Mahallesi 1362 Sokak'ta tadilat yapılan bir binadan, etkili olan fırtına nedeniyle gaz beton parçaları düştü.

Seyir halindeki bir aracın ve kaldırımda bekleyen bir kişinin üzerine düşen beton parçaları nedeniyle yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda, sokak içerisinde ilerleyen hafif ticari aracın üzerine gaz beton parçalarının düştüğü, o esnada kaldırımda elinde telefonla bekleyen bir kişinin ise üzerine düşen beton parçalarından son anda kaçtığı görülüyor.

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