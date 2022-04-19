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Gündem İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Gündem

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik 34'ü asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 07:02:00 -
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı veri karşılaştırmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığına mensup 31'i muvazzaf 34 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 65 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı aldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri toplam 99 şüphelinin yakalaması ve gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlattı.

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