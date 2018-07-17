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İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çoğunluğu muvazzaf asker olan 47 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

17 Temmuz 2018 Salı 09:55
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki hücre yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında  çoğunluğu muvazzaf asker 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun  FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü  telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 38'i aktif  görevde olan 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 26 ilde eş  zamanlı operasyon düzenledi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:55
  1. İzmir
  2. operasyon
  3. TSK
  4. FETÖ

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