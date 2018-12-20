İzmir'de Fatih Portakal protestosu!

İzmir'de bir grup vatandaş, Fatih Portakal'ı protesto etmek için bir portakal ağacının altında toplandı. Portakal yiyerek Fatih Portakal'a tepkilerini gösteren vatandaşlar, "Bu portakal Allah'ın bize bahşettiği portakal. Ama sen Washington'ın kokmuş portakalısın" dedi.

"Kışkırtıcılık yapmıştır''

Portakal'a yönelik protestolarını videoya kaydeden grup adına yapılan açıklamada konuşan kişi "Fatih Portakal FoxTV'den yapmış olduğu konuşmasında vatandaşı sokağa davet ederek kışkırtıcılık yapmıştır, ülkemizin birliğini bozmaya çalışmıştır. Bu çağrının ardından İzmir Karabağlar'da görmüş olduğunuz gibi bir grup vatandaşımız sokağa çıktı. Ama ülkenin birliğini bozmaya çalışmak için değil portakal ağacından portakal yemek için çıktı" ifadelerini kullandı.

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"Washington'un kokmuş portakalısın''

Grup daha sonra da hep birlikte portakal yemeye başlarken, grup içerisinden bir kişi Fatih Portakal'a yönelik olarak, "Bu portakal Allah'ın bize bahşettiği portakal ama sen Washington'ın kokmuş portakalısın" sözleriyle Portakal'a seslendi.

Öte yandan, protesto için toplanan grup, Portakal'a yönelik olarak savcıların harekete geçmeye çağırdı.

Erdoğan tepki göstermişti

"Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni."