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İzmir'de Fatih Portakal protestosu!

Halkı sokağa çağıran FOX spikeri Fatih Portakal'ı İzmir'de protesto eden vatandaşlar, portakal ağacının altında toplanarak portakal yedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:46
İzmir'de Fatih Portakal protestosu!

İzmir'de bir grup vatandaş, Fatih Portakal'ı protesto etmek için bir portakal ağacının altında toplandı. Portakal yiyerek Fatih Portakal'a tepkilerini gösteren vatandaşlar, "Bu portakal Allah'ın bize bahşettiği portakal. Ama sen Washington'ın kokmuş portakalısın" dedi.

"Kışkırtıcılık yapmıştır''

Portakal'a yönelik protestolarını videoya kaydeden grup adına yapılan açıklamada konuşan kişi "Fatih Portakal FoxTV'den yapmış olduğu konuşmasında vatandaşı sokağa davet ederek kışkırtıcılık yapmıştır, ülkemizin birliğini bozmaya çalışmıştır. Bu çağrının ardından İzmir Karabağlar'da görmüş olduğunuz gibi bir grup vatandaşımız sokağa çıktı. Ama ülkenin birliğini bozmaya çalışmak için değil portakal ağacından portakal yemek için çıktı" ifadelerini kullandı.

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"Washington'un kokmuş portakalısın''

Grup daha sonra da hep birlikte portakal yemeye başlarken, grup içerisinden bir kişi Fatih Portakal'a yönelik olarak, "Bu portakal Allah'ın bize bahşettiği portakal ama sen Washington'ın kokmuş portakalısın" sözleriyle Portakal'a seslendi.

Öte yandan, protesto için toplanan grup, Portakal'a yönelik olarak savcıların harekete geçmeye çağırdı.

Erdoğan tepki göstermişti

"Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:46
  1. Fatih
  2. Cumhurbaşkanı
  3. İzmir
  4. Karabağlar
  5. Fransa
  6. Ömer Çelik
  7. Karabağ
  8. Washington

YORUM YAZ

  • Coskunakademi Coskunakademi 24 dk önce
    Nihal denilen zat bir zamanlar fetoye elpence divan durup el etek opuyordunuz ne oldu nur yuzluleriniz seytan mi cikti..Komedisiniz resmen niye her kanal her gazeteci yalakalik mi uapsin ekran onlardan gecilmiyor zaten sizin cekememeniz ne biliyormusunuz fatih portakalla fox ana haber reytinglerde acik ara onde demekki halk ona guveniyor ki izliyor herkes haksiz da bir siz mi haklisiniz .Erkan tan denilen bir zat var zamanin en azili fetocusuydu simdi feto dusmani kesildi insanlarin kafasini kesmekten bshsediyor mu bu yalaka kisiler onuda protesto etmis mi acaba.Tuzunuz kuru ki elektrik dogalgaz zsmlarini barisci birsekilde protesto edelim diyen sayin fatihe laf ediyorsunuz.Birde sizler izmirdeki insanlari nasil dinsizlikke imansizlikla suclarsiniz pardonda sizler kimsiniz bu hakki kendinde nasil goruyorsun
  • mehmet önenmehmet önen34 dk önce
    portakali soydum basucuma koydum diye bir tekerleme hatirlar gibiyim yahu
  • osmanosman57 dk önce
    Salatalık yeselerdi..
  • arifarif1 sa önce
    C vitamini işe yaramıştır İnşallah. Bundan sonra böyle saçmalıklar yapmazlar.
  • OkurOkur1 sa önce
    Sizin eleştirilmeye,yalnışınızı söylenmesine tahammülünüz yok.Üstelik bir kişinin soy ismiyle alay edilmesi dinimizce uygunmu?Hucurat suresini hatırlatırım size.
  • kadrikadri1 sa önce
    ÇOK KOMİK
  • NurNur1 sa önce
    İyiki karpuzcu değilveya kabakçı.zavallılar
  • NİHALNİHAL1 sa önce
    Bunlar İzmirin inanan insanları yüzlerinde Nur var,Gavura benzemiyorlar.İzmirde Allah inananların sayılarını çoğaltsın.
  • Ali KOÇAli KOÇ1 sa önce
    İnciraltı'nda olsalarmış, İncir ağacı arayacakmış bu arkadaşlar...yaratıcılık işte budur :((((((((
  • misafirmisafir1 sa önce
    sözüm meclisten disari bunlari kastetmiyorum ama.... cahilligin gözü kör olsun!(amin).... Hollandayi protesto edecegiz diye portakallarimizi cignemistik.. traji-komik olaylar bunlar ve sadece bizlere mahsus :)) bence patentini almaliyz:)))

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