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Yerel İzmir'de faizci karaktersizlere operasyon
Yerel

İzmir'de faizci karaktersizlere operasyon

Yeniakit Publisher
2023-10-21 17:18:00 -
İzmir'de faizci karaktersizlere operasyon

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda tefecilik yapan karaktersizlere yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri 6 faizci şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda tefecilik yapan karaktersizlere yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri 6 faizci şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'de Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla maddi durumu iyi olmayan, bankadan kredi çekebilme imkanı bulunmayan vatandaşlara yüksek faiz karşılığı para verdikleri, paranın ödenmemesi durumunda ise mağdurları tehdit edip, darbettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin de katılımıyla Ödemiş Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, dün, operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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