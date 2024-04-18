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Aktüel İzmir'de fabrika yangını! Kontrol altına alındı
Aktüel

İzmir'de fabrika yangını! Kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2024-04-18 08:18:00 -
İzmir'de fabrika yangını! Kontrol altına alındı

İzmir-Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan metal kaplama ve plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda bulunan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen yangın daha sonra plastik fabrikasına sıçradı.

Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
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Ekiplerin fabrikalardaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Maltepe’de korkutan iş yeri yangını

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Maltepe’de korkutan iş yeri yangını

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