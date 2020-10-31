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Gündem İzmir’de evlat nöbetine bir baba daha katıldı
Gündem

İzmir’de evlat nöbetine bir baba daha katıldı

İzmir’de terör örgütü PKK’nın kızını dağa kaçırması nedeniyle HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin’den sonra bir baba daha oğlunun örgüt tarafından kaçırıldığını söyleyerek nöbete başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:22:00 -
İzmir’de evlat nöbetine bir baba daha katıldı

HDP İzmir İl Başkanlığı önünde Laçin’le birlikte nöbete başlayan Yasür Dülge 27 yaşındaki oğlunun 10 sene önce HDP ve uzantıları tarafından kaçırıldığını belirterek oğluna dağdan dönmesi için çağrı yaptı. Dülge, oğlunun bir akşam eve gelmediğini, bir süre sonra telefonunun kapandığını ve sonra da kendisine ulaşamadıklarını aktararak tüm Türkiye’de evladını aradıklarını söyledi.

“Ömrüm yettiği kadar buradayım”

Araştırmalar sonrası oğlunun dağda olduğunu öğrendiklerini anlatan Dülge, “Sara hastalığından uzun süre tedavi gördü. Hem hastalığından hem saflığından yararlanarak oraya götürdüler. Mehmet amcanın burada olduğunu duydum. Burada nöbete başladım. Oğlum, bir an önce dön. Gelmeden buradan gitmem. Ömrüm yettiği kadar buradayım. Bir an önce gelsin, teslim olsun, cezası varsa cezasını çeksin” diye konuştu.

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