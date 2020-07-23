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Aktüel

İzmir'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 19:41:45 -
İzmir'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları protesto edildi

İZMİR (AA) - Dünya Türk Birliği üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına İzmir'de tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları bulunan katılımcılar, Konak'ta Saat Kulesi önünde toplandı.

Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından grup adına konuşma yapan Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Murat Çobanoğlu, Ermenistan'ın Tovuz bölgesine yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ermenistan geri dönülmez hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Karabağ ve çevresini yıllardır işgal altında tutan Ermenistan bu saldırgan tutumu ile Güney Kafkasya'da kalıcı bir barış ortamının en büyük engeli olmaya devam etmektedir." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh." sözünü anımsatan Çobanoğlu, "Fakat sulh için her alanda gereğini yapmaya hazırız. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Azerbaycan, güçlü bir Türk dünyası var." diye konuştu.


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