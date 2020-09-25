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Aktüel İzmir'de emekli öğretmenin katil zanlısı iki kişi tutuklandı
Aktüel

İzmir'de emekli öğretmenin katil zanlısı iki kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 20:32:03 -
İzmir'de emekli öğretmenin katil zanlısı iki kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde emekli öğretmen Tevfik Yalvaç'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığından alınan destekle cinayetin faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.O. ve M.T'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, A.D'yi de gözaltına aldı.

Jandarmada işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. ve M.T. tutuklandı, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emekli öğretmen Tevfik Yalvaç (64), 20 Eylül'de Yeniköy Mahallesi'ne 1,5 kilometre mesafede zeytinlik bahçesindeki iki katlı evinde, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

İzmir Karşıyaka'da yaşadığı, zaman zaman Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde kaldığı belirtilen Yalvaç'ın bulunamayan otomobilinin de gasbedilmiş olabileceği öne sürülmüştü.

Jandarma ekiplerinin İzmir ve Aydın'da düzenlediği operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

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