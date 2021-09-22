İzmir'de çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'de makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yerleşim yerine de yakın olan Yelki Bayraktepe mevkisindeki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ve 11 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.