İzmir'de CHP garabeti bitmiyor! 5 yıldır iki arıtma tesisi yapamadılar!

İzmir'de Ödemiş Bozdağ'ın eteklerinden doğup Selçuk ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen Küçük Menderes Nehri'ndeki kirlilik görenleri isyan ettirdi. Bereketli ovaların sulandığı nehirdeki kirliliğin bölgedeki fabrika gibi tesislerden gelen kontrolsüz atıkların yol açtığı öne sürülürken, sağlığı tehdit eden nehir suyunun mavi bayraklı Pamucak Plajı yakınında Selçuk Ovası'ndan deniz suyuna karıştığı göze çarptı.

DSİ TEMİZLEMİŞTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya kirliliğin sebebi olarak 5 yıldır iki tane arıtma tesisi yapmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tunç Soyer'i işaret etti. DSİ tarafından 2015 yılında başlatılan 'Küçük Menderes Nehri Islah ve Yatak Tanzim Projesi' kapsamında ana yatak dahil yan derelerle birlikte kilometrelerce alan kirlilik ve aşırı yağışlarda taşkın riskine karşı temizlenip ıslah edildi ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır bölgeye arıtma tesisi, Selçuk Belediyesi'nin de iddiaya göre sahada yeterli denetimleri yapmaması nedeni ile nehir yataklarına kaçak dökülen moloz ve endüstriyel atıklar yüzünden nehirde tekrar kirlilik baş gösterdi.

CHP İSE YİNE KİRLETTİ

Kaya, "14 ay önce çağrıda bulunduk. 'Biz temizliyoruz, siz kirletilmesine göz yumuyorsunuz, yapmayın' dedik. 'Üzerinize düşen görevleri yerine getirin, yoksa çevreye büyük zarar verirsiniz' dedik, anlatamadık. Bizim anlatamadığımızı doğa anlatmış. Biz, Küçük Menderes Nehri'ni temizleyerek İzmir'in en büyük çevre projesini gerçekleştirdik. Toplam 94 kilometrelik hatta çalışma yürüterek, rüsubat ve atıklar nedeniyle daralan nehir yatağını temizledik. 5 kilometre uzunluğundaki Belevi tahliye kanalını da ıslah ettik. Biz temizledik, CHP'li Büyükşehir kirletmeye devam etti! Denizdeki kirliliği gösteren bu tablonun sorumlusu, nehri kirleten atıklara önlem almayan, arıtma tesislerini yapmayan CHP'li İzmir Büyükşehir'dir. CHP'li Soyer'in ihmali ve beceriksizliği yüzünden doğa can çekişiyor" dedi.

YAŞAM KAYNAKLARI KAYBOLUYOR

ÇEVRE Mühendisleri Odası (ÇMO) İzmir Şube Teknik Sorumlusu Selma Akdoğan, acil önlem alınması gerektiğini belirtti. Kente sağlıklı su temini ve havzaların korunmasından Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun yasal sorumluluk sahibi olduğunu ifade eden Akdoğan, kirliliğin sebepleriyle ilgili olarak, "Bölgede 35 sanayi tesisi, 54 zeytincilik tesisi ve 4 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bu noktasal kaynaklar dışında havzaya gelen yayılı kirlilik yükleri fosseptikler, düzensiz katı atık depolama alanları, gübre kullanımı, arazi kullanımı, hayvancılık faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, ulaşım ve hava kirleticilerden kaynaklanan kirleticiler olarak tanımlayabiliriz" diye konuştu.



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