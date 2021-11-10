İzmir'de çeşitli dönemlere ait 165 parça obje ele geçirildi

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan aramada Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 99 sikke, 4 ok ucu, 4 taş mühür, 32 obje, 18 yüzük, 7 heykel parçası ve 1 kabartma mühürlü mermer parçası olmak üzere 165 eser bulundu.

Bergama Müze Müdürlüğünce yapılan kontrolde eserlerin tamamının Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.