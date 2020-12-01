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Gündem İzmir'de büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İzmir'de büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:41:00 -
İzmir'de büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70'i muvazzaf, 82 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince İzmir merkezli 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 63 şüpheli gözaltına alındı.

60'ı jandarma genel komutanlığı'nda görevli

Şüphelilerin 60'ının Jandarma Genel Komutanlığı, 16'sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 5'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

848 askeri personel ihraç edildi

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda, FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu toplam 848 askeri personelin ihraç işleminin başlatılması için bu konuda hazırlanan delilerin ilgili komutanlıklara gönderildiği belirtildi.

İzmir Merkezli 5 ilde operasyon

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile irtibatı tespit edilen 44 eski polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerden 41'i, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul, Amasya, Denizli, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Yorumlar

Yasemin

HARAM olsun MİLLETİN hakkı, ADİLER.
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Milletim

MİLLETİN nasıl yüzüne bakacaklar, yakınlarını, işe almayın.
  • Yanıtla
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