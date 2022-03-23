İzmir'de bir zam daha: Taksi ücretlerinde değişiklik

Zam kararın bir gereklilik olduğunu belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Fiyat ayarlamasının yapılması gerekiyordu. İzmir halkının anlayışla karşılayacağına inanıyorum" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'dan yapılan duyuruya göre taksi ücretleriyle ilgili yeni fiyat tarifesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nda onaylandı. İzmir'de UKOME Genel Kurulu tarafından onaylanan yeni tarifeye göre taksi ücretlerine zam yapıldı. Karara göre taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye, kilometre başına ücret 5,50 TL'den 9 TL'ye, indi-bindi ücreti ise 13 TL'den 20 TL'ye yükseltildi. Öte yandan zamlı tarifenin yarından itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Kararın bir gereklilik olduğunu belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Son fiyat ayarlamasını kasım ayında yapmıştık. O zaman 9,80 TL olan mazotun litre fiyatı bugün itibariyle 22,6 TL'ye yükseldi. Dolayısıyla biz bu zammı yapmak mecburiyetinde kaldık. Fiyat ayarlamasının yapılması gerekiyordu. İzmir halkının anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Fiyatların yükselmemesi için ÖTV ve KDV desteği almamız gerekiyor. Bu fiyat artışları pek çok ilde yapılıyor. Gönül ister ki fiyatlarımızı hiç yükseltmeyelim" dedi.