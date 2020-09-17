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Aktüel İzmir'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Aktüel

İzmir'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:51:53 -
İzmir'de bıçaklanan kişi ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzene Mahallesi 20. Sokak'ta yaşayan Nimet B. (52) ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu Eray E. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eray E, Nimet B'yi karnından bıçakla yaraladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nimet B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Eray E. ise polis merkezine götürüldü.


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