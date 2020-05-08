İzmir’de bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Oğlananası Mahallesi’nde C.T. isimli şahsa ait bağ evinden, iddiaya göre kişi veya kişiler tarafından 2 adet televizyon, 2 adet altın yüzük, 1 adet pırlanta yüzük ve 1 adet beş taş yüzük çalındı. Olayın ardından alınan ihbar üzerine Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çevrede yapılan teknik araştırmalar ve incelemeler sonucunda E.T. isimli şahıstan şüphelenildi. Şahsın, bir araçla adrese geldiği ve olayı gerçekleştirdiği tespit edildikten sonra harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı ilçe sınırları içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan E.T.’nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.