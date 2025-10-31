İzmir’de aile faciası! Otomobilin içinde kendini ateşe verdi

Olay, saat 22.10 sıralarında Bornova Barbaros Mahallesi 5454 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Ö. (63) isimli vatandaş, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık sonrası sinir krizi geçirdi. Aracına benzin döken İlhan Ö., otomobilini ateşe verdi.

ALEVLERE TESLİM OLDU

Kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kalan İlhan Ö., ağır şekilde yaralandı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, ağır yaralı halde bulunan İlhan Ö. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan İlhan Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

“EŞ SORUNLARI” NEDENİYLE İNTİHAR GİRİŞİMİ

İlk bulgulara göre İlhan Ö.’nün, eşiyle yaşadığı ailevi problemler nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendiriliyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞOKTA

Görgü tanıkları, “Alevleri görünce dışarı fırladık. Adamın aracın içinde olduğunu fark edince itfaiyeyi aradık ama her şey çok hızlı oldu” ifadeleriyle olay anını anlattı.

Polis, olayın kesin nedenini belirlemek için hem eşin hem de yakın çevrenin ifadelerine başvuracak.