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Aktüel İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Aktüel

İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:23:50 -
İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harun Kandemir (57) yönetimindeki 35 VU 954 plakalı otomobil, Üniversite Caddesi'nde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kandemir'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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