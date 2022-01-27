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Yerel İzmir’de 7. kattan düştüğü ileri sürülen genç kadın öldü
Yerel

İzmir’de 7. kattan düştüğü ileri sürülen genç kadın öldü

İzmir’in Konak ilçesinde 7. kattan düştüğü ileri sürülen 23 yaşındaki genç kadın yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 04:41:00 -
İzmir’de 7. kattan düştüğü ileri sürülen genç kadın öldü

Olay, saat 00.10 sıralarında Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan 11 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Baş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Baş’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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